В Сирии обстреляли американскую военную базу

Военная база США, расположенная в районе нефтеносной местности Эль-Омар в северо-восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась атаке реактивными снарядами.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство SANA.

"Реактивные снаряды были выпущены по американской базе в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в сельской местности Дейр-эз-Зора", - говорится в сообщении.