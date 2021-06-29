https://news.day.az/world/1356829.html В Сирии обстреляли американскую военную базу
В Сирии обстреляли американскую военную базу
Военная база США, расположенная в районе нефтеносной местности Эль-Омар в северо-восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась атаке реактивными снарядами.
Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство SANA.
"Реактивные снаряды были выпущены по американской базе в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в сельской местности Дейр-эз-Зора", - говорится в сообщении.
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