Китай запустил гигантскую гидростанцию

На юго-западе Китая ввели в эксплуатацию первые два энергоблока второй в мире по величине гидроэлектростанции.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на официальное заявление правительства, гигантская плотина должна помочь снизить спрос на ископаемое топливо.

Плотина Байхэтань находится на реке Цзиньша, притоке Янцзы, и имеет высоту 289 метров. В перспективе на ней планируют запустить 16 энергоблоков мощностью в один миллион киловатт каждый. Это сделает Байхэтань второй по величине гидроэлектростанцией. Первое место в мире занимает тоже китайская плотина "Три ущелья" (Three Gorges Dam), которая была открыта в 2003 году и может вырабатывать 25 миллионов киловатт. Обе гидростанции принадлежат государственной корпорации Three Gorges Group - крупнейшему в мире инвестору в возобновляемые источники энергии.

В то время как многие другие страны постепенно отказываются от гидроэнергетики из-за рисков наводнения и нарушения экосистемы рек, Китай продолжает строить больше плотин, чтобы меньше зависеть от угля и импорта нефти и газа.

Ожидается, что после полного введения Байхэтань в эксплуатацию стране не придется сжигать 20 миллионов тонн угля в год, а энергию с гидростанций на юго-западе получится направить в Шанхай и другие города на востоке.