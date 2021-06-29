Обнародованы последние данные по COVID-19

Количество случаев COVID-19 в мире за все время вспышки заболевания выросло до 182 200 626. Такие данные во вторник утром приводит портал Worldometers, передает Day.Az.

По последним данным, за отчетный период времени количество инфицированных в США составило 34 511 636, в Индии - 30 316 897, в Бразилии - 18 448 402 заразившихся.

Согласно порталу, от коронавируса скончались 3 945 660, выздоровели - 166 762 320 человека.