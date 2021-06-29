В Литве с 1 июля идут на очередное смягчение карантина

Литва с 1 июля отменяет карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса в ноябре 2020 года, но некоторые ограничения продолжат действовать, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Решение было принято после того, как на прошлой неделе государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала правительству не продлевать карантин, но сохранить режим чрезвычайной ситуации. Комиссия указала на то, что количество новых заражений продолжает снижаться, но риски остаются, в частности в связи с распространением более заразного штамма "дельта", впервые обнаруженного в Индии.

В заведениях торговли и услуг и дальше сохранится требование контроля количества посетителей и соблюдения других мер безопасности.

Так называемый паспорт "возможностей" (предоставляющий больше свободы вакцинированным людям, а также тем, кто переболел или имеет отрицательный тест) пока будет использоваться на больших массовых событиях, где нет фиксированных сидячих мест. Однако теперь число участников на мероприятиях, где требуется паспорт, больше не будет ограничиваться.

В закрытых помещениях мероприятия будут возможны с заполнением мест на 75% и с использованием маски.

Правила пересечения границы остаются без изменений.

Предыдущий этап смягчения карантина начался с 1 июня и касался правил посещения школы, числа посетителей в торговых заведениях, организации концертов, работы ресторанов, казино и ночных клубов.