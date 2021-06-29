В США создали маску, позволяющую определить, заражен ли человек коронавирусом

Американские специалисты разработали защитную маску, с помощью которой можно определить, заражен ли надевший ее человек новым коронавирусом. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник на сайте Массачусетского технологического института, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Его специалисты совместно с коллегами из Гарвардского университета создали прототип маски с небольшим съемным датчиком. Его также можно вшить, к примеру, в лабораторный халат и другую одежду.

Датчик выдает результат примерно через полтора часа ношения маски. Его можно включить таким образом, чтобы показания не были видны окружающим людям. Такая возможность предусмотрена в целях конфиденциальности.

В публикации отмечается, что датчики данного типа начали разрабатывать несколько лет назад. Ранее они применялись для выявления заражения вирусами Эбола и Зика. Он может быть настроен и на обнаружение других вирусов.