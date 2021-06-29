В Турции произошло землетрясение

В районе Маден турецкой провинции Элазыг произошло землетрясение мощностью 4,3 балла.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, информацию распространил спикер министерства внутренних дел страны Исмаил Чатаклы.

По его словам, подземные толчки были зарегистрированы утром, очаг землетрясения залегал на глубине 7,15 км.

И.Чатаклы сказал, что разрушений и человеческих потерь в результате землетрясения не было.