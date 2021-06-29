Около 60% жителей Токио против проведения Олимпиады

Около 60% жителей Токио выступили за отмену или перенос Олимпийских игр в японской столице менее чем за месяц до их начала. 38% японцев не против проведения Олимпиады в обозначенный срок, передает Day.Az со ссылкой на "Чемпионат".

При этом за полную отмену соревнований проголосовали 33%, за повторный перенос - 27%, в случае ее проведения 64% считают необходимым условием отсутствие зрителей на трибунах, а 30% - ограничение их числа.

Социальный опрос, участие в котором приняли более тысячи жителей Токио, провела местная газета "Асхи".

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и теперь пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить соревнования без иностранных болельщиков.