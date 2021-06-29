В Германии на акции протеста полицейские избили журналистов

В ходе прошедшей в немецком Дюссельдорфе демонстрации полицейские избили журналиста информагентства DPA.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, около 6 тыс. участников демонстрации собрались в центре города, чтобы высказать свое несогласие с законопроектом о массовых собраниях в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия и выразить протест против нововведений, которые устанавливают запрет на участие в митингах в однотипной одежде. Неожиданно для всех стражи порядка стали применять чрезмерную силу против фотографа агентства DPA и еще одного репортера.