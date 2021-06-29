Байден подтвердил, что не допустит получения Ираном ядерного оружия
Соединенные Штаты не допустят получения Ираном ядерного оружия.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский лидер Джо Байден перед переговорами с израильским президентом Реувеном Ривлином в Белом доме.
"Иран никогда не получит ядерное оружие при моем президентстве", - отметил глава вашингтонской администрации, указав, что обсудит ситуацию вокруг Ирана с Ривлином.
Он добавил, что отдал распоряжение о нанесении авиаударов по объектам поддерживаемых Ираном группировок в Ираке и Сирии, которые, по версии Вашингтона, нападали на американских военнослужащих. Президент пояснил, что руководствовался второй статьей американской конституции, которая позволяет главнокомандующему прибегать к военным действиям в качестве самообороны. "И у меня есть такие полномочия в соответствии со второй статьей [конституции], и даже те в Конгрессе, кто не желает признавать это, признали, что это так", - отметил Байден.
Американский лидер также подчеркнул, что его обязательства перед Израилем "неизменны" и что он "непоколебимо привержен самообороне" еврейского государства. Глава Белого дома выразил поддержку нормализации отношений Израиля со странами Африки и Ближнего Востока.
Он рассказал, что "очень скоро" примет в Вашингтоне нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.
Ривлин отметил, что у Израиля нет лучшего союзника, чем Соединенные Штаты, и что демократические ценности связывают обе страны.
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