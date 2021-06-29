В Грузии подтверждены еще 7 случаев заражения «индийским штаммом» коронавируса

В Грузии подтверждены еще 7 случаев заражения "индийским штаммом" (Delta) коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению страны Амиран Гамкрелизде.

По его словам, соотношение распространения нового штамма вируса в Грузии составляет от 10 до 20 процентов.

A.Гамкрелидзе отметил, что всего в Грузии подтверждено 27 случаев заражения "индийским штаммом", зарегистрированным в 85 странах мира.