https://news.day.az/world/1356955.html В Грузии подтверждены еще 7 случаев заражения «индийским штаммом» коронавируса
В Грузии подтверждены еще 7 случаев заражения «индийским штаммом» коронавируса
В Грузии подтверждены еще 7 случаев заражения "индийским штаммом" (Delta) коронавирусной инфекции COVID-19.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению страны Амиран Гамкрелизде.
По его словам, соотношение распространения нового штамма вируса в Грузии составляет от 10 до 20 процентов.
A.Гамкрелидзе отметил, что всего в Грузии подтверждено 27 случаев заражения "индийским штаммом", зарегистрированным в 85 странах мира.
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