В Петербурге сел на мель теплоход, пассажиров эвакуируют - ВИДЕО
В Неве сел на мель теплоход "Москва". В настоящее время в ситуации с судном разбираются специалисты МЧС.
Как сообщает Telegram-канал "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург", пассажиров с судна эвакуируют, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Впрочем, на представленных кадрах похоже, что теплоход пустой, поскольку инцидент произошел ранним утром. В МЧС уточнили, что на борту 100 человек, которых доставляют на берег. Никто не пострадал.
Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.
Ранее сообщалось, что теплоход наехал на Троицкий мост в Санкт-Петербурге. По факту произошедшего проводится проверка.
По предварительным данным, на теплоходе производились ремонтные работы по замене электрических кабелей. В момент аварии на борту судна находились три человека, никто из них не пострадал.
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