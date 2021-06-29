В Петербурге сел на мель теплоход, пассажиров эвакуируют

В Неве сел на мель теплоход "Москва". В настоящее время в ситуации с судном разбираются специалисты МЧС.

Как сообщает Telegram-канал "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург", пассажиров с судна эвакуируют, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Впрочем, на представленных кадрах похоже, что теплоход пустой, поскольку инцидент произошел ранним утром. В МЧС уточнили, что на борту 100 человек, которых доставляют на берег. Никто не пострадал.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось, что теплоход наехал на Троицкий мост в Санкт-Петербурге. По факту произошедшего проводится проверка.

По предварительным данным, на теплоходе производились ремонтные работы по замене электрических кабелей. В момент аварии на борту судна находились три человека, никто из них не пострадал.