https://news.day.az/world/1356967.html Армянские фермеры перекрыли трассу Ереван-Гюмри
Армянские фермеры перекрыли трассу Ереван-Гюмри
Сельчане требуют от властей безотлагательного решения вопроса, связанного с подачей оросительной воды.
Жители нескольких сел Ширакской области перекрыли во вторник участок трассы Ереван-Гюмри у села Бениамин, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Участники акции требуют незамедлительного решения проблемы орошения. По их словам, жаркая погода и отсутствие осадков наносят существенный ущерб сельскому хозяйству. Это может сказаться как на качестве, так и на количестве урожая.
В настоящее время ситуация на месте напряженная.
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