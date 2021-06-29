Армянские фермеры перекрыли трассу Ереван-Гюмри

Сельчане требуют от властей безотлагательного решения вопроса, связанного с подачей оросительной воды.

Жители нескольких сел Ширакской области перекрыли во вторник участок трассы Ереван-Гюмри у села Бениамин, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Участники акции требуют незамедлительного решения проблемы орошения. По их словам, жаркая погода и отсутствие осадков наносят существенный ущерб сельскому хозяйству. Это может сказаться как на качестве, так и на количестве урожая.

В настоящее время ситуация на месте напряженная.