Правительство Аргентины фактически вновь закрывает границы из-за штамма коронавируса «Дельта»

С 28 июня по 9 июля только 600 путешественников в день могут въезжать в Аргентину, в результате чего тысячи аргентинцев остались за пределами страны. Главный авиаперевозчик страны Aerolineas Argentinas отменил 59 из 90 рейсов, запланированных до 11 июля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с помощью этой радикальной меры, которая представляет собой фактическое закрытие границ, правительство страны стремится задержать распространение нового штамма коронавируса "Дельта", который быстро распространяется по Европе.

Министр здравоохранения Аргентины Карла Виццотти выступила в защиту увеличения контроля за въездом в страну из-за серьезного нарушения обязательного карантина, обнаруженного среди тех, кто возвращается в страну. По данным правительства, четверо из десяти путешественников не соблюдают обязательную неделю изоляции дома и не прошли третий тест на COVID-19, чтобы снова выйти на улицу. На прошлой неделе власти заявили, что возбудят 287 уголовных дел против лиц, нарушивших карантин.

Перед отъездом из Аргентины пассажиры подписывают письменные соглашения, в которых берут на себя медицинские, правовые и экономические обязательства, вытекающие из их отъезда из страны и возможного повторного въезда в нее, а также по оплате теста на COVID-19 по прибытии в аэропорт.

Эксперты уверены, что, если не принять меры сейчас, то через две недели в стране будет санитарный коллапс. Система здравоохранения Аргентины уже пару месяцев сталкивается со второй волной, более опасной, чем первая. В этот понедельник зарегистрировано 18389 случаев заражения и 576 смертельных исходов от коронавируса.