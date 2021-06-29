Количество жертв коронавируса в Иране превысило 84 тысячи человек

В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 142 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 84 127.

В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 12 717 человек, число инфицированных достигло 3 192 809.