https://news.day.az/world/1356996.html Количество жертв коронавируса в Иране превысило 84 тысячи человек
Количество жертв коронавируса в Иране превысило 84 тысячи человек
В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 142 человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 84 127.
В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 12 717 человек, число инфицированных достигло 3 192 809.
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