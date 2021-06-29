https://news.day.az/world/1357003.html Злоумышленник открыл стрельбу в Праге, есть пострадавшая - ВИДЕО
Злоумышленник открыл стрельбу в Праге, есть пострадавшая - ВИДЕО
В Праге злоумышленник устроил стрельбу на Белеградской улице. В результате инцидента пострадал один человек - женщина 50 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сотрудники полиции уже ищут сбежавшего преступника. К поискам подключили вертолет.
В Сети появились кадры с места происшествия.
По данным местных СМИ, пострадавшая является сотрудницей службы занятости. Она получила серьезные травмы. Медики ее реанимировали.
Злоумышленнику на вид 60 лет.
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