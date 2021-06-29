Злоумышленник открыл стрельбу в Праге, есть пострадавшая

В Праге злоумышленник устроил стрельбу на Белеградской улице. В результате инцидента пострадал один человек - женщина 50 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сотрудники полиции уже ищут сбежавшего преступника. К поискам подключили вертолет.

В Сети появились кадры с места происшествия.

По данным местных СМИ, пострадавшая является сотрудницей службы занятости. Она получила серьезные травмы. Медики ее реанимировали.

Злоумышленнику на вид 60 лет.