Резкий рост числа заболевших коронавирусом зафиксировали в Британии

В Великобритании стремительно растет число зараженных. За минувшие сутки коронавирус там подтвердили почти у 23 тысяч человек. И это рекорд с начала этого года. Новый министр здравоохранения страны, который пришел на смену ушедшему из-за провала в борьбе с ковидом, уже заявил, что вирус никуда не денется, и британцам придется смириться с этим, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Для не привитых жителей королевства, прибывших на отдых в Португалию, даже ввели обязательный двухнедельный карантин. Правило действует и для путешественников из ЮАР и Индии, в которой ситуация тоже ухудшается. Там больше 40 тысяч человек заразились "черной плесенью", умерших уже 3 тысячи. И почти в каждом случае эта болезнь поражает пациентов, уже переболевших коронавирусом.

Из-за новых, ещё более опасных штаммов Турция с 1-го июля приостанавливает авиасообщение сразу с несколькими странами, в том числе и с Бразилией, в которой сейчас вспышка одного из опаснейших штаммов "лямбда", он отличается от индийского и южноафриканского большей скоростью распространения, а наличие антител его не особо останавливает. И именно эта его особенность вызывает опасения ученых.