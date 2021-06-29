Страны ЕС срочно отгораживаются от Британии из-за лямбда-штамма COVID

В Европе страны, которые недавно отменили ограничения, теперь срочно все возвращают обратно и буквально отгораживаются от Великобритании.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, педлагаемые меры в отношении Лондона с каждым днем все жестче.

Для Португалии, где туристический сезон в разгаре, а местные заведения только начали оправляться от затяжного корона-кризиса, последние данные врачей стали полной неожиданностью - вирус не отступил, рост числа зараженных стремительный: впервые с апреля 500 человек за одни сутки. Власти решили закрыть учебные заведения, непродовольственные магазины, а кафе и рестораны теперь будут работать до половины четвертого вечера. И сейчас толпы разочарованных туристов понятия не имеют, что они будут делать на частично закрытом курорте. Даррен, который прилетел на отдых с семьей из Ливерпуля, с ужасом смотрит, как пустеет полуостров и все вокруг закрывается.

"Я думаю, что это худшее решение на свете. Мы же планировали этот отдых. Теперь, когда мы в отпуске, мы должны покупать больше тестов, да куда теперь пойдешь. Я думаю, это катастрофа", - говорит турист.

Но ничего не поделать, власти пытаются хоть как-то спасти ситуацию - признают, что со снятием мер весной они явно погорячились. Теперь приходится выбирать между полупустыми отелями и переполненными клиниками.

"Португалия сейчас явно находится в "красной зоне", и сейчас не те условия, чтобы смягчать ограничения. В настоящее время уровень заболеваемости слишком высок", - отмечает министр Мариана Виейра Да Силва.

Итальянцы, напротив, настроены более чем оптимистично. После "красной зоны" по всей стране снижение роста зараженных тут же привело к практически полной отмене любых ограничений. И эту неделю страна, по словам главы Минздрава, начинает как совершенно "белая зона" - маски на улице тут же отменили, а местные жители сразу рванули на отдых - пляжи, музеи, театры, уличные кафе. После долгого локдауна итальянцы будто заново решили открыть для себя свои же курорты.

Но долго ли смогут расслабляться итальянцы, не знает никто. Похожая ситуация сейчас и в Испании. На улицах Мадрида уже можно появляться без масок. До этого мера действовала почти год - заведения открыты, но пока местные пляжи забиты в основном местными туристами, путешественникам из других стран не рады, да и они не торопятся сюда.

В Испании постепенно снимают ограничения, однако к новой нормальности это еще не привело. Бары, рестораны до сих пор пусты, туристы из самой зоны ЕС летят сюда неохотно, а само правительство Испании уже поговаривает о том, чтобы в одностороннем порядке запретить въезд для непривитых граждан Великобритании.

Таким вот жестом Испания вместе с Португалей выступили в поддержку идеи ограничить въезд в Евросоюз британцам: правда, в куда более мягком виде. Германия и Франция предлагают не пускать вообще всех граждан Объединенного королевства.

Евросоюз счел Британию одной из самых опасных точек на карте, и даже вакцинация 65 процентов населения не аргумент. Во всем виноват штамм "дельта". Число зараженных там уже близится к пяти миллионам. Ситуация настолько критична, что обычные граждане чиновникам уже не верят. На главного эпидемиолога напали в парке.

Причина - официальная статистика. Ей многие не верят, думая, что их просто хотят удержать в изоляции. На деле же, страну разрывает настоящая эпидемия. Не успели врачи привыкнуть к индийскому штамму, который и так опаснее обычной версии вируса, как тут же выяснилось, что до Лондона добрался и новый штамм - "лямбда", о нем пока мало что известно, кроме того, что он отличается от индийского и южноафриканского еще большей скоростью распространения, а наличие антител его не особо останавливает - и именно эта его особенность вызывает опасения ученых.