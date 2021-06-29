Долг Китая побил исторический рекорд

За последнее десятилетие долг Китая значительно вырос и стал одним из самых серьезных вызовов для властей страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. В Пекине считают растущий уровень обязательств потенциальной угрозой для экономической стабильности, и в последние годы страна пыталась снизить зависимость от них, однако из-за коронавирусного кризиса работу в этом направлении пришлось приостановить.

Пандемия ударила по бизнесу, и власти были вынуждены упростить для компаний получение займов. В итоге в третьем квартале 2020 года уровень долга побил исторический рекорд, составив почти 290% ВВП, свидетельствуют данные Банка международных расчетов.

В похожей ситуации в год коронавирусного кризиса оказались и другие крупные экономики - США, Япония, страны Европы, поскольку властям также пришлось помогать компаниям и людям справляться с трудностями пандемии. Однако структура китайского долга иная: более 160% ВВП приходится на корпоративный сектор, а не на правительственный, как в США и Японии.

На фоне восстановления экономики после пандемии Китай вернулся к усилиям по ограничению задолженности, и, по оценкам специалистов британского банка Barclays, рост уровня кредитования замедлится к концу этого года до 10-10,5% по сравнению с 13,3% в конце 2020-го.

У Китая есть серьезные амбиции в сфере экономической трансформации. Председатель КНР Си Цзиньпин говорил, что размер экономики и уровень дохода на душу населения к 2035 году можно будет нарастить в два раза. Некоторые специалисты считают, что Пекину не удастся реализовать свои цели из-за мер по сдерживанию долга, но другие полагают, напротив, что рано или поздно Китай сможет обогнать США и стать крупнейшей экономикой мира.

Из-за решения властей упростить получение кредитов в период коронавирусного кризиса заметно сократилась прибыль банковской системы страны. Осенью 2020 года с нехваткой денег и необходимостью в рекордных заемных средствах столкнулось в том числе крупнейшее кредитное учреждение мира Industrial & Commercial Bank of China (ICBC). Ухудшение финансовых результатов банковского сектора в Китае стало самым значительным за последние 10 лет.