В России зафиксировали новый штамм коронавируса «дельта-плюс»

Роспотребнадзор подтвердил, что в России обнаружили штамм коронавируса "дельта плюс".

Как передает Day.Az, об этом РИА Новости сообщила глава ведомства Анна Попова.

Индийский штамм коронавируса (B.1.617) выявили в стране в октябре прошлого года. Затем у него обнаружили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке и по-разному распространены в странах мира. "Дельта"-штамм продолжает мутировать.

В воскресенье в индийском штате Махараштра выявили разновидность "дельта плюс" (B.1.617.2.1). Районы, где есть этот вариант, опечатали; в стране уже зафиксировали 22 случая заражения. "Дельта плюс" отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, она может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.