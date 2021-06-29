В ВОЗ сообщили об отсутствии сведений о росте смертности от штамма «дельта»

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что на сегодняшний день в ВОЗ не располагают данными об увеличении смертности от штамма "дельта", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, этот штамм еще изучается.

"На данный момент известно, что вариант "дельта" обнаружен более чем в 90 странах, включая Россию. Этот вариант продемонстрировал повышенную способность к распространению", - сказала она.

По словам Вуйнович, нужно учитывать, что больше случаев заболевания означает больше госпитализаций, а это в свою очередь увеличивает нагрузку на медицинских работников и системы здравоохранения, в связи с этим повышается риск смерти пациентов.