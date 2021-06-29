https://news.day.az/world/1357102.html Около 41% взрослого населения ЕС полностью привились от COVID-19
Около 41% взрослого населения ЕС полностью привились от COVID-19
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на конференции Брюссельского форума заявила, что страны Евросоюза вакцинировали от коронавирусной инфекции двумя дозами около 41% взрослого населения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Одну прививку получили 60% взрослых", - сказала она.
На сегодняшний день в странах Евросоюза уже началась вакцинация несовершеннолетних граждан.
Кроме того, отмечается, что в Еврокомиссии хотят к середине июля достичь показателя в 70% полностью вакцинированных от коронавируса взрослых граждан ЕС.
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