Около 41% взрослого населения ЕС полностью привились от COVID-19

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на конференции Брюссельского форума заявила, что страны Евросоюза вакцинировали от коронавирусной инфекции двумя дозами около 41% взрослого населения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Одну прививку получили 60% взрослых", - сказала она.

На сегодняшний день в странах Евросоюза уже началась вакцинация несовершеннолетних граждан.

Кроме того, отмечается, что в Еврокомиссии хотят к середине июля достичь показателя в 70% полностью вакцинированных от коронавируса взрослых граждан ЕС.