В Турции разрешат проведение спортивных мероприятий со зрителями при условии предварительной заявки об их числе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Anadolu, об этом во вторник заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Годжа.

По его словам, в Турции пока не выявлен штамм "Дельта-плюс", однако число случаев заражения штаммом "Дельта" растет.

"Ранее я сообщал о 138 случаях заражения штаммом "Дельта". Сейчас их число выросло до 224", - сказал министр.

Глава Минздрава также сообщил, что штамм "Дельта", ранее выявленный в 16 турецких провинциях, сегодня наблюдается в 26 провинциях.

"В целом выявлено 224 случая заболевания штаммом "Дельта", из них 134 приходятся на Стамбул", - отметил Ф.Годжа.