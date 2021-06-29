https://news.day.az/world/1357137.html В Чехии выявили "лямбда"-штамм коронавируса
В Чехии выявили "лямбда"-штамм коронавируса
Первый случай "лямбда"-штамма коронавируса выявлен в Чехии. Об этом сообщила во вторник входящая в систему министерства здравоохранения республики Национальная оценочная лаборатория гриппа и респираторных вирусных заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Результаты лабораторных анализов подтвердили первый случай появления [в Чехии] опасного "лямбда"-штамма коронавируса, который доминирует в Перу, - отмечается в сообщении. - Кроме того, в республике подтверждено 120 случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта".
Штамм "Дельта" распространяется в Праге, на севере и северо-востоке Чехии, а также в крае Высочина в центральной части республики.
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