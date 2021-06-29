Участники скаутского движения во Франции возвели самую высокую в мире башню из деревянного конструктора. Высота постройки составила 18,76 метра и побила таким образом рекорд пятилетней давности, сообщили на радио "Скуп".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, для возведения конструкции у четырех подростков из Гренобля ушло три дня и 11,2 тысячи деталей констурктора Kapla из плоских деревянных дощечек. Вместо лестниц они использовали стены самого высокого в стране скалодрома (25 м) в пригороде города Мюлуз.

После того, как рекорд был зафиксирован, башню разрушили - 120-килограммовая конструкция упала за 3 секунды, но замедленнная видеосъемка позволяет в полной мере оценить масштаб постройки.

По словам представителя скаутского движения из Гренобля Антонины Пьоллы, на подготовку ушло несколько месяцев. Сначала подростки тренировались на конструкциях в несколько метров высотой.

Они хотели построить башню в 21 метр, но ее высоту пришлось уменьшить из-за повреждения некоторых деталей.

"Мы ставили циклами по часу или два. Это требует физической подготовки, но к этому привыкаешь. К тому же у нас была возможность упростить задачу, в частности подвесные конструкции, в которых можно принять сидячее положение, это дает немного больше комфорта и позволяет тратить меньше сил", - рассказал 15-летний Джонатан Уайлд, участвовавший в сборке.

Весь процесс сборки сняли на видео. После проведения замеров заявку отправили в Книгу рекордов.

Высота предыдущей башни-рекордсмена составила 18,4 метра.