В Великобритании появится крупнейший в мире завод «чистого» топлива

Норвежская нефтяная компания Equinor объявила о планах утроить производство водорода в Великобритании. В результате реализации проекта появится крупнейший в мире промышленный комплекс по выработке "чистого" топлива, пишет The Guardian.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, завод Equinor неподалеку Кингстон-апон-Халла в Англии будет не только производить водород, но и извлекать из воздуха вредный углекислый газ при помощи специальных технологий улавливания и хранения углерода (Carbon capture and storage (CCS)). Также компания начнет поставлять экологически чистый "голубой водород" для газовой электростанции Keadby в графстве Линкольншир на востоке Англии, сделав ее первым в мире энергогигантом, работающим полностью на экологическом топливе.

По прогнозам британского правительства, развитие водородного топливного комплекса позволит сократить выбросы CO2, так как "чистое" топливо заменит ископаемое на предприятиях, электростанциях и транспорте.

В конце июня также было объявлено о строительстве завода по очистке воздуха на северо-востоке Шотландии. Некоторые экологи относятся скептически к технологиям CCS из-за их дороговизны. В то же время новый отчет аналитического центра Global CCS Institute показал, что мировые возможности улавливания и хранения углерода должны вырасти в 100 раз для достижения глобальных климатических целей, что обойдется миру не менее, чем в триллион долларов в ближайшие 30 лет.