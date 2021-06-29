Песков раскрыл самую популярную тему вопросов для прямой линии с Путиным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24" раскрыл самую популярную тему вопросов для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вопросов много, традиционно много. Они поступают по самым разным каналам. <...> Набор тем в принципе от года к году меняется, установить какую-то тенденцию сложно. В этом году, конечно, всему голова - это COVID", - отметил Песков.