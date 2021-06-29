https://news.day.az/world/1357154.html Песков раскрыл самую популярную тему вопросов для прямой линии с Путиным
Песков раскрыл самую популярную тему вопросов для прямой линии с Путиным
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24" раскрыл самую популярную тему вопросов для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Вопросов много, традиционно много. Они поступают по самым разным каналам. <...> Набор тем в принципе от года к году меняется, установить какую-то тенденцию сложно. В этом году, конечно, всему голова - это COVID", - отметил Песков.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре