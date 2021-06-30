Власти Доминиканы продлили до конца августа режим ЧП из-за коронавируса

Руководство Доминиканской Республики приняло решение продлить на 45 дней действие режима чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса на территории страны. Об этом во вторник сообщает местная газета "Ой", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Решение вступает в силу 14 июля (дата окончания действия мер с момента прошлого продления). Среди ограничительных мер - сокращенный режим работы транспорта и магазинов.

По официальным данным, в Доминиканской Республике насчитывается более 324 тыс. инфицированных коронавирусом, умер 3 801 человек. В марте прошлого года для предотвращения распространения инфекции власти ввели комендантский час на всей территории республики, закрыли авиасообщение и запретили высадку пассажиров в портах. Позже было объявлено об открытии международного пассажирского авиасообщения и большей части отелей с 1 июля.

В Доминикане сохраняется запрет на работу развлекательных центров и спортивных сооружений. Магазины могут обслуживать клиентов только при соблюдении требований социального дистанцирования. Также обязательно ношение масок.