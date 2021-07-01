Американец угрожал взорвать Mc'Donalds из-за соуса

Житель штата Айова угрожал взорвать ресторан быстрого питания Mc'Donalds из-за того, что сотрудники забыли добавить соус в его заказ, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как заявили в полиции, 42-летний Роберт Голвитцер-младший заказал куриные наггетсы, однако при получении заказа не обнаружил соус. После этого он позвонил в Mc'Donalds и угрожал избить сотрудника ресторана, а также взорвать здание.

Получившие сообщение об угрозах правоохранители связались с мужчиной по телефону, в разговоре он подтвердил, что заявлял о намерении взорвать ресторан. Свои показания он повторил на допросе в отделении полиции.

В настоящее Голвитцер обвиняется в ложном сообщении об угрозе взрыва, он был арестован, однако впоследствии вышел на свободу под залог.

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