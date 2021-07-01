Американец угрожал взорвать Mc'Donalds из-за соуса
Житель штата Айова угрожал взорвать ресторан быстрого питания Mc'Donalds из-за того, что сотрудники забыли добавить соус в его заказ, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как заявили в полиции, 42-летний Роберт Голвитцер-младший заказал куриные наггетсы, однако при получении заказа не обнаружил соус. После этого он позвонил в Mc'Donalds и угрожал избить сотрудника ресторана, а также взорвать здание.
Получившие сообщение об угрозах правоохранители связались с мужчиной по телефону, в разговоре он подтвердил, что заявлял о намерении взорвать ресторан. Свои показания он повторил на допросе в отделении полиции.
В настоящее Голвитцер обвиняется в ложном сообщении об угрозе взрыва, он был арестован, однако впоследствии вышел на свободу под залог.
Ранее житель Флориды угрожал оружием сотруднице Starbucks из-за испорченного заказа. Покупатель разозлился на то, что в его бейгле не хватило сливочного сыра.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре