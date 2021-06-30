Ким Чен Ын заявил о «великом кризисе» в КНДР

Глава Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын заявил о "великом кризисе", связанном с пандемией коронавирусной инфекции. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе заседания Политбюро Трудовой партии Кореи северокорейский лидер отчитал высших должностных лиц за неудачи в противоэпидемической работе, которые привели к кризису и поставили под угрозу безопасность страны и ее жителей. При этом в отчете о заседании не уточняется, с чем именно связан упомянутый Ким Чен Ыном кризис.

Ранее средства массовой информации сообщили, что глава КНДР заявил об угрозе голода в стране. По данным СМИ, Ким Чен Ын отметил, что продление введенных в Северной Корее из-за коронавируса карантинных мер "привело к затягиванию борьбы за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем".