ЕС рекомендовали сохранять ограничения по COVID-19 в общественных местах

Коронавирусные ограничения в общественных местах в странах Европейского союза пока стоит сохранять.

Как передает Day.Az, об этом сказал представитель пресс-службы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

"Страны с благоприятной эпидемиологической ситуацией и прогрессом в направлении высокого уровня использования вакцины в приоритетных группах (населения - ред.) могут рассмотреть вопрос о корректировке и постепенном отказе от своих мер нефармацевтического вмешательства (NPI) после тщательной оценки ситуации на местах", - сказал он об ограничениях на социально-экономическую жизнь в ЕС.

"NPI следует сохранять в общественных местах и ​ при больших скоплениях народа, независимо от вакцинационного статуса людей", - добавил он.

В некоторых ситуациях для поездок требования к тестированию на коронавирус и к прохождению карантина могут быть отменены или скорректированы для полностью вакцинированных лиц, сказал собеседник агентства.