Канал Fox News оштрафовали на $1 млн за домогательства

Комиссия по правам человека Нью-Йорка оштрафовала американский телеканал Fox News на $1 млн за нарушение законов, защищающих от сексуальных домогательств. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Associated Press.

Наказание было назначено по итогам расследования, начатого в 2017 году после нескольких сообщений о "безудержном насилии" на телеканале. Так, впервые о домогательствах в 2016 году заявила бывшая ведущая Гретхен Карлсон, она обвинила ныне покойного руководителя сети Роджера Эйлса в попытках разрушить ее карьеру из-за отказа вступать в отношения.

Впоследствии о домогательствах заявили еще несколько сотрудниц Fox News.

Назначенный каналу штраф включает в себя взыскания за четыре отдельных "умышленных и необоснованных" нарушения, каждое из которых влечет за собой наказание в $250 тыс.

Представители телеканала заявили, что нарушения были связаны с предыдущим руководством сети и в настоящее время все недочеты исправлены.

"Fox News Media уже полностью соблюдает все требования, но в сотрудничестве с Комиссией города Нью-Йорка по правам человека продолжает принимать обширные превентивные меры против всех форм дискриминации и преследований", - говорится в заявлении пресс-службы канала.

Кроме того, в Fox News также согласилась ввести для своих сотрудников обязательную подготовку по вопросам борьбы с домогательствами.