100-летний дагестанец вылечился от COVID-19

В Дагестане от COVID-19 вылечился 100-летний житель республики Казамат Казаматов. Об этом сообщается на сайте проекта "Это Кавказ", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пожилого мужчину выписали из ковидного госпиталя городской клинической больницы №1 в Махачкале. Казаматов поступил туда десять дней назад. Его состояние было тяжелым.

"С четверга он стал дышать самостоятельно, отмечалась положительная динамика. Сегодня врачами было принято решение отправить аксакала домой", - рассказали в пресс-службе больницы. Там уточнили, что свой 100-летний юбилей Казаматов отметил 15 июня в больнице.