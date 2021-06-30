https://news.day.az/world/1357350.html В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 137 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 137 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 137 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 84264.
В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 11748 человек, общее число инфицированных достигло 3204557.
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