В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 137 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 137 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 84264.

В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 11748 человек, общее число инфицированных достигло 3204557.