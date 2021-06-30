https://news.day.az/world/1357351.html Огненное ДТП в Краснодаре, есть погибшие - ВИДЕО
Огненное ДТП в Краснодаре, есть погибшие - ВИДЕО
Авария в Краснодарском крае унесла жизни пяти человек. На трассе столкнулись три автомобиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, один после сильнейшего удара вылетел в кювет, а другой загорелся.
По предварительным данным, виноват во всем водитель иномарки: он пошел на обгон и выехал на встречную полосу, где как раз ехали машины.
Очевидцы быстро вытащили владельца загоревшейся легковушки, однако спасать его было уже поздно, он был мертв. Также погибли четыре человека, которые находились в двух других автомобилях. Кроме этого, в аварии есть двое пострадавших, в тяжелом состоянии их экстренно доставили в больницу.
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