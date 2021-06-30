Огненное ДТП в Краснодаре, есть погибшие

Авария в Краснодарском крае унесла жизни пяти человек. На трассе столкнулись три автомобиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, один после сильнейшего удара вылетел в кювет, а другой загорелся.

По предварительным данным, виноват во всем водитель иномарки: он пошел на обгон и выехал на встречную полосу, где как раз ехали машины.

Очевидцы быстро вытащили владельца загоревшейся легковушки, однако спасать его было уже поздно, он был мертв. Также погибли четыре человека, которые находились в двух других автомобилях. Кроме этого, в аварии есть двое пострадавших, в тяжелом состоянии их экстренно доставили в больницу.