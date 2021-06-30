Из Капитолия могут убрать статуи конфедератов

Из Капитолия вынесут все неполиткорректные статуи.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, под полный запрет попали статуи 12-ти сторонников Конфедерации южных штатов, а также тех, кто выступал за рабство.

Причем, это уже вторая часть американской войны с памятниками. Их уже хотели уничтожить при Трампе, но тогда в конгрессе большинство было за республиканцами, которые заблокировали это решение.

Теперь же правят демократы, которые поставили себе цель: стереть пятно расизма с американской истории.