https://news.day.az/world/1357370.html Из Капитолия могут убрать статуи конфедератов - ВИДЕО
Из Капитолия могут убрать статуи конфедератов - ВИДЕО
Из Капитолия вынесут все неполиткорректные статуи.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, под полный запрет попали статуи 12-ти сторонников Конфедерации южных штатов, а также тех, кто выступал за рабство.
Причем, это уже вторая часть американской войны с памятниками. Их уже хотели уничтожить при Трампе, но тогда в конгрессе большинство было за республиканцами, которые заблокировали это решение.
Теперь же правят демократы, которые поставили себе цель: стереть пятно расизма с американской истории.
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