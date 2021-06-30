Штамм "дельта" довел Австралию до жесткого локдауна

Целый континент оказался в полной изоляции. Из-за всплеска заболеваемости коронавирусом власти Австралии ввели жесткий локдаун.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, один за другим на карантин закрываются крупные города, и все из-за индийского штамма "дельта", который быстрее обычного передается населению, оно теперь фактически заперто в своих домах, а получить вакцину могут не все - поставки буксуют.

"Дельта" сейчас добралась и до Франции. Париж, который только-только начал снимать ограничения, вновь возвращается к усиленным мерам.

Другой, еще более опасный штамм "лямбда" теперь грозит всей Европе. Вслед за Великобританией эта мутация добралась до Чехии - сейчас неизвестно, насколько устойчив этот вариант к вакцине.