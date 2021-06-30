Число погибших при обрушении дома во Флориде возросло до 12

Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде выросло до 12.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

"С последнего брифинга, к глубочайшему сожалению, был обнаружен еще один погибший. Теперь число погибших составляет 12", - сказала она.

Пропавшими без вести считаются 149 человек, уточнила Даниэлла-Ливайн Кава.

Ранее сообщалось о гибели 11 человек в результате трагедии.

В обрушившемся доме располагалось 136 квартир. Из них 55 оказались полностью разрушены. Южная сторона дома обрушилась посреди ночи.

Позже выяснилось, что строительные эксперты обращались к владельцам многоэтажки с предупреждениями об аварийности объекта. Предупреждения поступали за три года до трагедии, но никакого значения им не придали.