"Дельта плюс" и "лямбда": как новые мутации распространяются по миру

В России зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который получил обозначение "дельта плюс". Это подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Эта мутация тоже возникла в Индии и, по данным врачей, куда более агрессивна по сравнению даже с той самой "дельтой", которая сейчас захватывает не только Россию, но и, похоже, всю остальную Европу. Из-за скорости происходящих изменений и сложности лечения некоторые врачи уже называют новые формы смертельно опасной инфекции COVID-21.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, судя по ухудшающейся статистике, способов противостоять распространению вируса остается совсем немного. Ключевой - вакцинация. Причем прививку в текущих условиях стоит делать каждые полгода. В том числе и тем, кто болел, и тем, кто уже вакцинировался. Второй фронт в борьбе с угрозой - поиск новых вариантов ограничительных мер, включая создание пресловутых зон, свободных от ковида. К ним, как стало понятно, сегодня могут отнести уже не только рестораны и кафе.

Больше 20 тысяч заразившихся в сутки, почти 15 тысяч занятых больничных коек только в Москве, рекорд по смертности в стране - больше 650 случаев. Это данные только за последние сутки. А на подходе новые, более опасные штаммы вируса. "Дельта плюс" уже в России.

"Информация подтвердилась, это в самом деле вариант "дельта" - "дельта плюс". Женщина, которая перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно", - пояснила Попова.

Этот штамм считается более заразным и увеличивает серьезность течения заболевания. Защиты, кроме вакцинации, нет. Ученые Российской академии наук в своем обращении к жителям страны заявили: легкое течение болезни организму иммунитета не даст. А мутации вируса приводят к увеличению смертности.

"Просто переболеть в легкой форме - не значит защититься от этого заболевания, так как оно дает очень тяжелые осложнения с одной стороны, а с другой в большом проценте случаев заканчивается очень тяжелыми формами. В определенном проценте случаев, который будет постоянно увеличиваться, этот процент тяжелых летальных случаев может исчисляться уже не 1-2%, а 5-10%", - заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Опираться на цифры в анализах, принимая решение о прививке, в корне неверно. Методик и тест-систем множество. Большинство из них показывает только наличие антител, но не их способность бороться с вирусом.

"По заключению всех специалистов, имеющиеся в настоящее время тест-системы для определения клеточного иммунитета тоже не могут использоваться в широком обороте из-за отсутствия достоверных данных по интерпретации результатов исследований. Эти работы еще только проводятся", - пояснила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Пока не достигнут коллективный иммунитет, вирус продолжает распространяться и учиться обходить защиту организма. Именно так появился индийский штамм "дельта плюс" и теперь уже "лямбда". Пока только в нескольких странах. У Всемирной организации здравоохранения даже есть градация на рутинную - плановую - вакцинацию и экстренную. И сейчас во всем мире как раз второй случай.

"В Российской Федерации будет разрешено проводить вакцинацию спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания или предыдущей первичной вакцинации. После достижения коллективного иммунитета и стабилизации ситуации вакцинация может проводиться раз в год", - рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Повторная прививка - это как раз следствие экстренной вакцинации. С проблемой уже столкнулся Израиль - минимум 70% трудоспособного населения там получили укол, но этого оказалось недостаточно. За неделю четырехкратный рост заболеваемости и ужесточение уже почти отменных ограничений. В Европе все еще хуже. Единого подхода к борьбе с вирусом нет.

"Нужно, чтобы все страны Европы приняли самые жесткие меры. Вот в Германии сейчас жестче, чем у соседей. Так что другие страны - те же самые Португалия, Испания, Италия, которые пока не ввели их - это наше слабое место", - утверждает глава ведомства федерального канцлера Германии Хельге Браун.