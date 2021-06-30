Ураган снес крыши домов в Саратовской области

Ураган повредил крыши домов, линии электропередачи и газовые сети в Аткарском, Ершовском и Федоровском районах Саратовской области. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, отмечается, что после шквалистого ветра без кровли остались жилые дома и здания соцобъектов в двух селах Аткарского района.

По предварительным данным, в результате стихийного бедствия никто не пострадал. В настоящее время над устранением последствий урагана работают бригады электриков, газовиков, сотрудники службы спасения.

По информации регионального МЧС, в Саратовской области во вторник ночью ожидаются гроза, ливень и шквалистый ветер со скоростью 23-28 м/с.