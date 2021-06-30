Еще одна страна откажется от машин на бензине

Канада к 2035 году планирует продавать автомобили только с нулевым уровнем выбросов. Об этом сообщила в своем Twitter вице-министр финансов страны Мона Фортье, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Канада откажется от продажи бензиновых легковых и грузовых машин. Ускорение перехода к автомобилям с нулевым уровнем выбросов является ключевым фактором для "зеленой" экономики, считает министр. Фортье добавила, что такая мера позволит властям приблизиться к цели по достижению нулевого уровня выбросов углерода в атмосферу в 2050-м. К 2025 году правительство надеется увеличить продажи электрокаров на 10 процентов.

Канада стала еще одной страной, которая перейдет на "чистые" автомобили. Ранее стало известно, что Япония до 2035 года планирует отказаться от машин на бензине и дизеле. Такие авто не будут продаваться на внутреннем рынке. Можно будет приобрести только гибриды, электромобили и автомобили на топливных элементах.

Кроме того, крупнейшие автопроизводители ЕС решили отказаться от продаж грузовиков с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году.