Крупным городам мира предсказали появление летающих автомобилей

Глава Hyundai в Европе Майкл Коул предсказал, что уже к 2030 году в крупных городах мира появятся летающие автомобили, пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Они помогут решить проблему с пробками и снизят вредные выбросы от транспортных средств. По словам ведущего производителя автомобилей, компания направила "очень значительные инвестиции" в городскую воздушную мобильность. "Мы считаем, что это действительно часть будущего. Однако пройдет время, прежде чем мы действительно сможем сдвинуть дело с мертвой точки", - подчеркнул Коул.

Hyundai продемонстрировала свою концепцию летающего автомобиля, разработанную совместно с Uber, на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе в январе 2020 года. Компания также участвует в строительстве первого в Великобритании аэропорта без взлетно-посадочной полосы, предназначенного для самолетов, способных к электрическому вертикальному взлету и посадке. Его открытие запланировано на конец этого года.