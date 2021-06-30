ОПЕК проведет первую за год очную министерскую встречу

Министры стран ОПЕК соберутся на первую за год очную встречу 30 сентября 2021 года в Багдаде, чтобы отметить 60-летие организации, которое откладывалось с сентября 2020 года. Об этом говорится в пригласительном письме секретариата, с которым ознакомился ТАСС, передает Day.Az.

В нем говорится, что дата окончательная, решение обсуждалось между членами ОПЕК и было принято с учетом темпов вакцинации от коронавируса. Провести встречу в конце сентября в Багдаде генсеку ОПЕК Мухаммеду Баркиндо предложил министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джабер. До сих пор празднование откладывалось по причинам эпидемиологических и транспортных ограничений. Список приглашенных будет формироваться до 14 июля 2021 года.

В письме Баркиндо говорится о том, что "пандемия приучила нас к новому формату взаимодействия в виде онлайн встреч, но ничто не сможет заменить личного общения между партнерами". Последний раз министры стран ОПЕК и "не ОПЕК", участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти, собирались очно в марте 2019 года.