Британия обновила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев коронавируса в Великобритании за сутки составило 26 068, что является антирекордом с конца января, скончались 14 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствуют данные минздрава Соединенного Королевства.

Днем ранее число выявленных случаев заражения коронавирусом составляло 20 479, скончались 23 человека.

С начала пандемии COVID-19 в Британии подтвердился более чем у 4,7 миллиона человек, скончались более 128 тысяч.