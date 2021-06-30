В Париже полиция застрелила угрожавшего детям мужчину

Угрожавший детям мужчина с ножом застрелен сотрудниками службы железнодорожной безопасности на вокзале в предместье Парижа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает радио France Bleu.

Инцидент произошел на вокзале муниципалитета Эрмон около 16.00 (18.00 по Баку). Сотрудники службы железнодорожной безопасности увидели мужчину с ножом, который вел себя угрожающе. При попытке задержания подозреваемый обратился в бегство, но был застигнут правоохранителями, которые открыли огонь на поражение.

Как сообщается, рядом с вокзалом находился развлекательный центр, и вооруженный мужчина угрожал использовать находящихся в нем детей в качестве живого щита.

По предварительной версии, инцидент не был связан с терроризмом. Ведется расследование.