Франция введет платные ПЦР-тесты для иностранцев

Тесты на коронавирус станут платными для иностранных туристов во Франции с 7 июля.

Об этом заявил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь в интервью газете Les Echos, опубликованном в среду вечером, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы решили сделать тесты платными с 7 июля для иностранных туристов: €49 за ПЦР и €29 за антигенный тест. Это вопрос взаимности, зная, что в большинстве стран эти тесты не являются бесплатными для французских путешественников. А туристы, приезжающие в нашу страну, очевидно, должны оформлять санитарный пропуск", - сказал он.

Он также добавил, что с осени встанет вопрос о возмещении расходов на тесты, которые люди делают в целях профилактики. Пока же, особенно с учетом скорого открытия ночных клубов, власти сохраняют эту услугу бесплатной.

"Я надеюсь, что споры о вакцинации не расколют французское общество: те, кто привились, не потерпят введения новых ограничений из-за тех, кто отказывается от вакцинации. Они также не станут долго терпеть ситуацию, когда их налоги уходят на оплату тестов для тех, кто хочет пойти на дискотеку, но не хочет вакцинироваться", - добавил он.