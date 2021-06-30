Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд

Бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд умер на 89-м году жизни.

Об этом говорится в опубликованном в среду на его странице в Twitter сообщении семьи.

"С большой грустью сообщаем новость о смерти Дональда Рамсфелда, американского государственного деятеля и преданного мужа, отца, деда и прадеда", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что Рамсфелд умер в окружении семьи в городе Таос (штат Нью-Мексико). Причина смерти не уточняется.

"Он войдет в историю благодаря своим выдающимся достижениям за более чем 60-летнюю государственную службу, - указывается в заявлении семьи. - Но те, кто знал его лучше всего, и те, чьи жизни он изменил, запомнят его непоколебимую любовь к жене Джойс, семье и друзьям".

Рамсфелд занимал пост министра обороны США в 1975-1977 годах в администрации Джеральда Форда и в 2001-2006 годах при Джордже Буше - младшем. В 1988 году он претендовал на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, однако снял свою кандидатуру еще до начала первичных выборов. Рамсфелд, помимо государственной службы, построил успешную карьеру в бизнесе. У него трое детей.