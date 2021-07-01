ВОЗ рекомендовала прививаться от коронавируса двумя дозами одной вакцины

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует делать прививку от коронавируса двумя дозами одной вакцины, поскольку последствия применения разных вакцин пока не изучены.

Об этом заявила в ходе транслировавшегося в среду вечером в Twitter сеанса вопросов и ответов руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Она сообщила, что имеются данные только о возможности "смешанной" иммунизации в случае применения дозы вакцины американской компании Pfizer после того, как первая прививка была сделана вакциной британско-шведской компании AstraZeneca. "Мы имеем на этот счет разрешительную рекомендацию", - пояснила О'Брайен.

"Однако, помимо этого случая, у нас пока нет данных относительно того, сохранится ли иммунная реакция в случае смешанного графика вакцинации, а также будет ли его применение безопасно", - подчеркнула она. "Исследования продолжаются, и мы ожидаем получить данные на этот счет в ближайшие месяцы", - продолжила руководитель департамента ВОЗ. "На настоящий же момент мы по-прежнему рекомендуем, чтобы в тех случаях, когда требуются две дозы, применялась одна и та же вакцина для обеих доз", - констатировала она.