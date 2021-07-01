Кувейт объявил о запуске первого собственного спутника на ракете-носителе Falcon 9

Кувейт осуществил первый в истории запуск в космос собственного спутника. Об этом сообщил в среду вечером основатель и генеральный директор кувейтской компании Orbital Space Бассам аль-Феили, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На ракете-носителе Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал [штат Флорида] был осуществлен запуск искусственного спутника [Земли] "Камар Аль-Кувейт" (QMR-KWT, с арабского "Луна Кувейта" - прим. ТАСС). Наша цель - сделать космос доступным для всех, и мы счастливы, что нам удалось осуществить этот проект совместно с другими партнерами", - приводит слова аль-Феили информационное агентство эмирата KUNA.

Он также подчеркнул, что "QMR-KWT является образовательной программой и должен вдохновить многих молодых людей на то, чтобы связать свое будущее с космическим пространством".