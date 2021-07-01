В России изменились сроки регистрации по месту пребывания

Сроки регистрации по месту пребывания в России сократились - теперь они составляют один день вместо трех.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, изменение вводится постановлением правительства.

Обновление вступает в силу 1 июля.

"Органы регистрационного учета не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления от гражданина или от лица, ответственного за прием и передачу в орган регистрационного учета документов...регистрируют граждан по месту пребывания в жилых помещениях, не являющихся местом их жительства, в установленном порядке и выдают гражданину... свидетельство о регистрации по месту пребывания", - говорится в документе.

По желанию гражданина свидетельство может быть направлено по почте по адресу жилого помещения, указанного в заявлении, либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью должностного лица органа регистрационного учета, отмечается в постановлении.