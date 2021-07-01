https://news.day.az/world/1357543.html Последние данные по коронавирусу в мире
Последние данные по коронавирусу в мире
По данным на утро 1 июля, число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 182 981 834.
Как передает Day.Az, суточный прирост составил 393 946.
За весь период пандемии скончались 3 962 879 человек, выздоровели - 167 565 591.
По числу зараженных лидируют США (34 540 845), Индия (30 411 634), Бразилия (18 559 164), Франция (5 775 301) и Россия (5 514 599).
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре