Последние данные по коронавирусу в мире

По данным на утро 1 июля, число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 182 981 834.

Как передает Day.Az, суточный прирост составил 393 946.

За весь период пандемии скончались 3 962 879 человек, выздоровели - 167 565 591.

По числу зараженных лидируют США (34 540 845), Индия (30 411 634), Бразилия (18 559 164), Франция (5 775 301) и Россия (5 514 599).